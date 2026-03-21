Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 30a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Da digital-news.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la Serie A 202526 prosegue con la 30ª giornata, trasmessa interamente da DAZN. La programmazione include tutte le partite in diretta, accompagnate dai telecronisti della piattaforma. La lista dei match e i relativi commentatori sono stati pubblicati da Digital-News, a cura di Simone Rossi. Nella giornata sono previste diverse sfide tra le squadre del massimo campionato italiano.

Serie A oggi in TV: tutte le partite della 30ª giornata con telecronisti DAZN DAZN SERIE A DIRETTA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 202526 DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa. su Digital-News.it Serie A oggi in TV: tutte le partite della 30ª giornata con telecronisti DAZN. DAZN SERIE A DIRETTA - 30a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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