Nel match di oggi tra Milan e Torino, le squadre hanno concluso con un risultato di 1-1. La partita ha visto entrambe le formazioni segnare un gol ciascuna nel corso dei novanta minuti. La cronaca in tempo reale fornisce aggiornamenti dettagliati su tutte le azioni e i momenti chiave dell'incontro. La Serie A 202526 prosegue con questa sfida che si inserisce nel quadro delle partite in corso.

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© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: 1-1 tra Milan e Torino

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