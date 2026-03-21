Pronostico Parma-Cremonese | numeri da brividi nei precedenti in Serie A

Sabato alle 15:00 si disputa la partita di Serie A tra Parma e Cremonese, valida per la trentesima giornata. Nei precedenti incontri tra le due squadre, i numeri sono impressionanti, con statistiche che evidenziano una storia ricca di dettagli. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con le formazioni che si preparano per un match importante. La diretta sarà disponibile in televisione e streaming.

Parma-Cremonese è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Due sconfitte devastanti negli scontri diretti con Lecce (2-1) e Fiorentina (1-4) rischiano di affossare definitivamente la Cremonese, da lunedì scorso diventata ufficialmente la terza candidata alla retrocessione in Serie B dopo Pisa e Verona, che sono già con un piede e mezzo in cadetteria. Contro la Viola i grigiorossi hanno incassato un altro ko, il quarto consecutivo, rimanendo al terzultimo posto, a -3 dal Lecce quartultimo. La società è corsa ai ripari, tentando il tutto per tutto con il cambio di allenatore: via Davide Nicola, dentro Marco Giampaolo, che in passato aveva già guidato il club lombardo (era la stagione 2014-15, in Serie C). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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