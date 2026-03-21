PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 75? Carbone | sconfitta amara per gli azzurrini

Nel match tra Napoli e Genoa, il risultato finale è stato di 1-0 per i liguri grazie a un gol segnato al 75° minuto da Carbone. Nei minuti finali, il Napoli ha avuto un'occasione per pareggiare: da un corner, Gambardella ha colpito di testa, ma il suo tentativo si è schiantato sul palo destro. La partita si è conclusa con la vittoria del Genoa.

93? – Napoli vicinissimo al pareggio, ma la fortuna non aiuta gli azzurrini: dagli sviluppi di corner, Gambardella salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa si stampa sul palo destro. 91? – Ancora Napoli vicino al pari; il tiro-cross di Nardozi per poco non batte Baccelli; solo il palo salva l’estremo difensore rossoblù. 90? – Concessi quattro minuti di recupero. 84? – Occasionissima da gol per il Napoli: grande cross dalla trequarti di Smeraldi, che trova libero in area di rigore Pereyra; il tentativo del 27 azzurro esce di poco alla destra di Baccelli. 81? – Ultima sostituzione per il Napoli: fuori Caucci, dentro Nardozi. 80? – Altro giallo per il Napoli: ammonito Caucci. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): sconfitta amara per gli azzurrini Articoli correlati LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): sconfitta amara per gli azzurrini93? – Napoli vicinissimo al pareggio, ma la fortuna non aiuta gli azzurrini: dagli sviluppi di corner, Gambardella salta più in alto di tutti, ma il... Leggi anche: LIVE PRIMAVERA – Napoli-Genoa 0-1 (75? Carbone): vantaggio dei rossoblù Genoa Primavera | Le parole di mister Sbravati dopo la sconfitta col Napoli Aggiornamenti e notizie su PRIMAVERA Napoli Genoa 0 1 75 Carbone... Temi più discussi: La Lazio batte 1-0 il Napoli e lo scavalca al 4° posto. 1-1 nella sfida salvezza tra Parma e Genoa; Tabellino partita Napoli vs Genoa; Napoli Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa: c’è Baridó! La scelta su Pereyra; Primavera, i convocati di Rocco per il Genoa. DIRETTA | Napoli Genoa Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Napoli Genoa, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Primavera, Antonio Conte al Piccolo di Cercola per Napoli-GenoaC'è Antonio Conte a Cercola. Si sta disputando allo stadio Giuseppe Piccolo il match di Primavera 1 tra Napoli e Genoa. Una partita che ... msn.com Segui su CalcioNapoli1926.it il live del match del Napoli Primavera che affronta il Genoa per raggiungere l'obiettivo della salvezza diretta Link nel primo commento facebook