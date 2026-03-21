Antonella Elia, concorrente della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”, ha condiviso emozioni intense durante la trasmissione. In lacrime, ha raccontato di aver temuto la solitudine prima di interrompere una lunga relazione e ha descritto il suo stato d’animo come di disagio e prigionia, paragonandosi a un topo in gabbia. L’ingresso nella casa coincide con la fine di un rapporto sentimentale importante.

Antonella Elia è una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del “Grande Fratello Vip “. L’ingresso nella casa più spiata d’Italia avviene in un momento molto delicato per la conduttrice: è finita la sua lunga storia d’amore con Pietro delle Piane. “Prima di troncare la relazione, pensavo che sarei caduta nel baratro della solitudine – ha confessato Elia all’interno della Casa -. La mia decisione è stata motivata e purtroppo mi vengono solo in mente le cose brutte”. E ancora: “Ho questo difetto, non riesco a ricordare le cose belle perché quelle brutte pigliano il sopravvento. Ad un certo punto ho capito che dovevo troncare questo legame, che è stato molto profondo ma non poteva certo portare a un matrimonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima di troncare la mia relazione pensavo che sarei caduta nel baratro della solitudine. Mi sento a disagio, come un topo in gabbia”: Antonella Elia in lacrime

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