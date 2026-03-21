Torna "Fiorinfiera". La mostra mercato di piante e fiori sarà allestita, oggi e domani, nel cuore del centro cittadino: piazza Vittorio Veneto, via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi saranno animate per due giorni da una variegata area espositiva, con aziende del settore florovivaistico provenienti da tutta la Toscana, che coinvolgerà così tutte le strade del Centro Commerciale Naturale. In via Alighieri si svilupperà anche il mercato delle aziende agricole e dei prodotti agroalimentari mentre in via Cavallotti ci saranno tantissime creazioni realizzate da un gruppo di hobbisti. Confermata per entrambi i giorni anche la collaborazione con Cna Firenze che proporrà, dalle 10 alle 20, le eccellenze dell’artigianato artistico del territorio fiorentino nel mercato "ArteFacendo" in piazza Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piante, eventi e gastronomia: c’è Fiorinfiera

Articoli correlati

Carnevale, gusto e gastronomia. Shopping e mercatini: gli eventiNon mancano di certo gli appuntamenti nei prossimi giorni e in questo weekend in Lombardia.

Gastronomia, musica e voglia di benessereIl Chianti senese saluta la fine del 2025 con una ricca proposta di eventi, tra gastronomia, musica e benessere.

Contenuti e approfondimenti su Piante eventi e gastronomia c'è...

Temi più discussi: Piante, eventi e gastronomia: c’è Fiorinfiera; Vivi aprile nei Beni del FAI: scopri tutti gli appuntamenti del mese; Giornate FAI, East Market e festival: gli eventi del weekend a Milano; Festa di primavera all’Orto Botanico di Pavia.

Piantala 2026, mostra mercato di piante con eventi e laboratoriDa venerdì 20 a domenica 22 marzo 2026 torna a Base Milano (via Bergognone 34), in occasione del suo primo compleanno, Piantala, la più grande mostra mercato green itinerante d’Italia. mentelocale.it

Diverdeinverde 2025, alla scoperta dei giardini segretiIl weekend prossimo, nelle due giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio l’appuntamento con l’11esima edizione di Diverdeinverde: il progetto a cura di Fondazione IU Rusconi Ghigi con la ... ilrestodelcarlino.it

Non tutti i concimi naturali funzionano ovunque. Alcuni dei fertilizzanti organici più popolari possono danneggiare esattamente le piante su cui vengono applicati — e quasi tutti lo imparano a proprie spese. Cenere di legna vicino ai mirtilli — la cenere alza rap facebook

Il pranzo è servito! Nella nuova puntata di #LaPelleDelMondo si parla di intelligenza delle piante: domani #21marzo in prima serata su #Rai3, con Stefano Mancuso, Lillo Petrolo e tanti ospiti. x.com