Le Acli festeggiano ottant’anni di attività, segnando un traguardo importante nella storia dell’organizzazione. Don Re invita a continuare con coraggio il dialogo e a coinvolgersi attivamente nella società, senza timori di mettersi in gioco. La ricorrenza viene celebrata in un momento di riflessione sulla strada percorsa e sugli sforzi futuri per mantenere vivo il ruolo dell’associazione.

LA RICORRENZA. Don Re: «Avanti con il coraggio di dialogare e le “mani in pasta” nella società, senza paura di esporsi». Il dibattito tra gli ultimi presidenti: dal ruolo post Concilio all’attenzione ai poveri e alla custodia del bene comune «Ci ritroviamo in occasione dell’80° anniversario, che non è il passaggio obbligato che il tempo ci chiede, ma per fare memoria di tutto quanto ricevuto e imparato da chi ha fatto la storia delle Acli e che ha fatto la differenza. E questa organizzazione ha fatto la differenza, perché è dentro la narrazione di tante persone che hanno avuto una vita diversa grazie alle Acli. È motivo di orgoglio. Ma bisogna farlo crescere questo tesoro che è stato consegnato a noi». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ottanta candeline: «Acli, un tesoro da far crescere ancora»

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