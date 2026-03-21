Oroscopo la classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 marzo 2026 | amore per Ariete Leone e Sagittario

Dal 23 al 29 marzo 2026, l'oroscopo segnala che le energie di Venere in Ariete favoriscono principalmente i segni di fuoco, con Ariete, Leone e Sagittario che si distinguono per fortuna in ambito amoroso. La settimana vede queste tre costellazioni al centro di una maggiore attenzione astrale, mentre altri segni non sono menzionati in questa classifica.

L'oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 marzo 2026 con la classifica dei segni zodiacali più fortunati: le energie della primavera e di Venere in Ariete sono tutte a favore dell'amore per segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). 🔗 Leggi su Fanpage.it

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