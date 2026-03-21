Mobilità docenti 2026 27 | chi può presentare domanda i vincoli il passaggio di ruolo LO SPECIALE

Per l'anno scolastico 202627, i docenti interessati possono presentare domanda di mobilità riguardante trasferimenti, passaggi di ruolo, di classe di concorso o di grado di scuola. La procedura include anche il passaggio da posto di sostegno a posto comune. Sono previsti alcuni vincoli e regole specifiche che regolano le richieste, con modalità di presentazione e criteri di assegnazione stabiliti dalle autorità competenti.

Mobilità docenti per l'anno scolastico 202627: parliamo di trasferimento, passaggio di classe di concorso o grado di scuola (cosiddetta mobilità professionale), passaggio da posto sostegno a posto comune. L'articolo Mobilità docenti 202627: chi può presentare domanda, i vincoli, il passaggio di ruolo LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tutti gli aggiornamenti su Mobilità docenti Temi più discussi: Mobilità personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2026/27, pubblicata l'Ordinanza con modalità e scadenze per le domande; Mobilità docenti 2026/2027: Tempi previsti, chi può fare domanda e modalità presentazione; Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l'ordinanza + la Nota. Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l’ordinanza + la NotaOrdinanza n. 44 del 12 marzo 2026 per la mobilità di docenti, ATA e personale educativo per l'a.s. 2026/27. Tutte le info ... orizzontescuola.it Mobilità 2026/2027: La valutazione del servizio non di ruoloCon l’avvicinarsi delle operazioni di mobilità docenti 2026/2027, molti insegnanti si interrogano sui criteri utilizzati per la valutazione dei servizi ai fini del punteggio. Non si tratta solo del se ... tecnicadellascuola.it : à Per i docenti soggetti al , la partecipazione alla mobilità non è automatica. Per poter presentare domanda, infatti, è necessario possedere i facebook Mobilità docenti 2026, quali posti saranno disponibili in seguito ai pensionamenti Cosa sapere per scegliere con consapevolezza e un "pizzico di fortuna". x.com