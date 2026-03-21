Marvel Studios ha diffuso le date ufficiali per alcuni film previsti nel 2028 e nel 2029, con tre nuove uscite annunciate per quegli anni. Tuttavia, alcune produzioni previste per il 2028 sono state rimosse dal calendario, segnando un cambiamento nelle programmazioni della casa di produzione. Le nuove date sono state pubblicate senza ulteriori dettagli sui motivi di queste modifiche.

Rivoluzione in vista nel calendario Marvel? Annunciati tre nuovi film previsti per il 2028 e il 2029, ma vi sarebbero anche alcune cancellazioni. Che ne sarà degli eroi Marvel dopo l'uscita di Avengers: Secret Wars e dell'atteso rilancio degli X-Men? Per adesso la questione è ancora piuttosto nebulosa, ma qualcosa si muove nel calendario dei Marvel Studios. Secondo alcune indiscrezioni riportate da comicbookmovie.com, la Walt Disney Studios ha aggiunto tre film Marvel privi di titolo al suo calendario di uscite per il 2028 e il 2029, rimuovendo al contempo due date dal programma del 2028. I cambiamenti nel calendario Marvel 20282029 Ecco come appare la nuova situazione del calendario dei Marvel Studios dopo le recenti anticipazioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marvel Studios: ecco le nuove date ufficiali del 2029, ma due film del 2028 sono stati rimossi

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