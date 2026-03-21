Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano le critiche di Trump agli alleati della NATO, il referendum sulla magistratura e un'esplosione avvenuta in una zona urbana. Si segnalano anche aggiornamenti sui risultati del voto e dettagli sull'incidente che ha causato danni materiali e feriti. La situazione si sviluppa con nuovi sviluppi mentre i fatti si susseguono nelle principali aree di interesse.

Le critiche di Trump agli alleati della NATO, il referendum sulla magistratura, e l'esplosione a Roma in cui sono morte due persone Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono la guerra in Medio Oriente, con le conseguenze sull’economia mondiale del blocco dello stretto di Hormuz e le critiche del presidente degli Stati Uniti Trump ai paesi alleati della NATO definiti “codardi” per la mancata partecipazione al conflitto, altri si occupano della chiusura della campagna per il referendum sulla magistratura per cui si voterà domani e dopodomani. Qualche giornale titola sulla vicenda della società di cui... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 19 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Aggiornamenti e notizie su prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 18 marzo 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Sono carico, Mc DonaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com La pace di Rafa e Chris, Retegui sulla lista: le prime pagine dei giornali sportiviLa mattinata del Milan sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, usciti questa mattina in edicola, si divide tra le scorie della deludente ... milannews.it RASSEGNA STAMPA 21 MARZO Buongiorno, segui il link per sfogliare le prime pagine dei quotidiani: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa facebook PODCAST | PRIME PAGINE | Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega ci lascia a 84 anni #ANSA x.com