Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi si aggira a 0,1486 euro per chilowattora, secondo le ultime rilevazioni. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo dell’energia elettrica vengono monitorate quotidianamente, offrendo un quadro aggiornato sul mercato. Questa cifra rappresenta il valore più recente del Prezzo Unico Nazionale, relativo alla data del 21 marzo 2026.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 21 Marzo 2026 si attesta a 0,1486 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (20 Marzo 2026), si osserva un prezzo minimo di 0,0929 €kWh registrato alle ore 11:00 e un prezzo massimo di 0,1950 €kWh alle ore 20:00. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle centrali della giornata (in particolare tra le 11:00 e le 13:00), mentre le fasce serali (dalle 19:00 alle 21:00) si sono confermate le più costose. Queste dinamiche evidenziano l’importanza di una gestione consapevole dei consumi, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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