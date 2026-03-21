Il letto non deve mai toccare due pareti | la regola di design per arredare la camera nel modo giusto
Secondo una regola di design, il letto non dovrebbe mai essere collocato in modo da toccare due pareti contemporaneamente. Questa disposizione viene spesso considerata fondamentale per ottimizzare lo spazio e migliorare la funzionalità della stanza. La scelta di non mettere il letto contro due pareti è una strategia comune tra interior designer per creare ambienti più equilibrati e armoniosi.
Una regola di design super efficace per arredare la camera da letto nel modo giusto? Non bisogna mai posizionare il letto contro due pareti: ecco per quale motivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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