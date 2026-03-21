Dal 13 al 19 marzo 2026, le partite della Serie A EniLive 20252026 saranno trasmesse sui canali DAZN 1 e DAZN 2, collocati rispettivamente al numero 214 e 215 sul telecomando di Sky. La guida TV fornisce il palinsesto aggiornato per questa settimana, indicando gli orari e le partite programmate sui due canali. I telespettatori possono consultare le programmazioni per seguire le gare del campionato italiano.

Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in. su Digital-News.it Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 13 - 19 Marzo 2026

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