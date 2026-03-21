Due quarantenni sono stati arrestati a Calcinaia con l'accusa di aver commesso una rapina impropria. Secondo quanto ricostruito, dopo aver rubato utensili da lavoro in un supermercato, uno dei due ha minacciato la vittima con una siringa da insulina usata come arma. L’intervento delle forze dell'ordine ha portato all’arresto dei sospettati.

CALCINAIA Una siringa da insulina usata come arma impropria dopo il furto di utensili da lavoro in un supermercato di Calcinaia. Così due uomini di origine straniera, un 47enne e un 42enne, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Calcinaia per rapina impropria in concorso e trasferiti al carcere Don Bosco di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli adempimenti e le disposizioni che intenderà adottare. Il furto, degenerato in rapina, è stato perpetrato intorno a mezzogiorno di giovedì in un supermercato di Calcinaia. L’intervento della pattuglia della caserma di Calcinaia è scattato subito dopo una segnalazione al 112 – numero unico regionale di emergenza-urgenza – partita dallo stesso supermercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto e minacce con la siringa. Quarantenni in manette. Accusati di rapina impropria

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