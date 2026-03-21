Festival della prevenzione Un nutrizionista guida alla scelta degli alimenti

Il Festival della Prevenzione 2026 si terrà in tre città dell’Anconetano, tra cui anche Falconara, ed è promosso dalla sezione provinciale della Lilt. Un nutrizionista sarà presente per guidare i partecipanti nella scelta degli alimenti più corretti. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di uno stile di vita sano attraverso incontri e dimostrazioni pratiche.

C’è anche Falconara tra le tre città dell’Anconetano che ospiteranno il Festival della Prevenzione 2026, promosso dalla sezione provinciale della Lilt. Giovedì 26 marzo, dalle 18.30 alle 19.30, e venerdì 27 marzo, dalle 9 alle 10, infatti, avrà luogo un percorso educativo denominato ‘Personal shopper della salute’. Al Sì con Te di via Fratelli Rosselli, un gruppo di dieci persone sarà guidato da un biologo nutrizionista designato dalla Lilt, il dottor Mattia Binci, nell’attività quotidiana di fare la spesa: verrà spiegato come scegliere i prodotti, leggere le etichette e molto altro. Il Festival s’inserisce nella settimana della prevenzione oncologica e la provincia dorica è tra le 12 protagoniste nel territorio nazionale, selezionate dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival della prevenzione. Un nutrizionista guida alla scelta degli alimenti Articoli correlati Cancro al colon retto, dai sintomi a cui fare attenzione alla dieta: i 10 alimenti fondamentali per prevenirlo. La nutrizionista: «Bisogna mangiarli tutti i giorni»La recente e prematura scomparsa di James Van Der Beek, l'attore di Dawson's Creek morto a soli 48 anni per un tumore al colon-retto, ha riportato... Alimenti: non solo prosciutto cotto cancerogeno, medico-nutrizionista ‘altri 4 da centellinare’(Adnkronos) – Il prosciutto cotto sul 'banco degli imputati' per la valutazione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Airc)... Altri aggiornamenti su Festival della Temi più discussi: Festival della Prevenzione: visite gratuite; Festival della Prevenzione 2026 LILT: la mappa completa per prenderti cura di te; Torna il Festival della prevenzione Lilt, dal 23 al 29 marzo in 12 città; Informazione e azione: il Festival LILT trasforma la prevenzione in pratica. Festival della prevenzione. Un nutrizionista guida alla scelta degli alimentiC’è anche Falconara tra le tre città dell’Anconetano che ospiteranno il Festival della Prevenzione 2026, promosso dalla sezione provinciale ... ilrestodelcarlino.it Torna il Festival della prevenzione Lilt, dal 23 al 29 marzo in 12 cittàTorna il Festival della Prevenzione, dedicato alla promozione di corretti stili di vita e controlli regolari nella lotta contro i tumori. (ANSA) ... ansa.it EVENTI Al Porto Allegro di Montesilvano il Galà del Festival della Melodia Leggi qui: https://cityne.ws/lkK9n facebook