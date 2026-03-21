Estrazione Million Day di oggi 21 marzo 2026 | i numeri vincenti di sabato

Oggi, sabato 21 marzo 2026, vengono annunciati in diretta i numeri vincenti dell’estrazione Million Day. La cerimonia si svolge come ogni settimana, con la pubblicazione dei numeri estratti in tempo reale. La lotteria coinvolge numeri e premi distribuiti tra i partecipanti che hanno acquistato i biglietti. La trasmissione viene seguita da chi aspetta di scoprire se ha vinto.

Oggi, sabato 21 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 21 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 20 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 19 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 18 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 17 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 16 MARZO ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 21 marzo 2026: i numeri vincenti di sabato Articoli correlati Estrazione Million Day di oggi, 21 febbraio 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 21 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 7 marzo 2026: i numeri vincenti di sabatoOggi, sabato 7 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 21 Febbraio 2026 Altri aggiornamenti su Estrazione Million Day Temi più discussi: ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di mercoledì 18 marzo 2026: i numeri vincenti; Estrazione Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 18 marzo 2026; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi mercoledì 18 marzo: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 14 marzo 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 20 marzo 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di questo 20 marzo 2026, ore 20:30: scopriamo quali sono le due cinquine fortunate, i dettagli ... ilsussidiario.net Million Day oggi: pubblicati i numeri vincenti delle 13 del 19 marzo 2026Si è svolta l’estrazione pomeridiana del Million Day di oggi, giovedì 19 marzo 2026. Il gioco a doppio sorteggio quotidiano continua a garantire una partecipazione stabile e una raccolta costante nel ... affaritaliani.it Estrazione MillionDay n. delle ore 13:00 di martedì 17 marzo 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate facebook MillionDay e MillionDay Extra, le due #estrazioni di martedì 17 marzo 2026: i #numeri vincenti di oggi x.com