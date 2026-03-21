Diretta gol Serie A LIVE | Juve Sassuolo 1-1 Pinamonti pareggia i conti nella ripresa

Nella 30esima giornata di Serie A, la partita tra Juventus e Sassuolo si è conclusa con un risultato di 1-1, con Pinamonti che ha pareggiato i conti nella ripresa. La cronaca, la sintesi e i risultati sono disponibili in tempo reale, con aggiornamenti su moviola e tabellino. La sfida è stata trasmessa in diretta, offrendo un quadro completo delle azioni più importanti.

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