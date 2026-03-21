Durante una trasmissione in diretta, un personaggio ha affermato che De Bruyne avrebbe percepito la propria pressione. La dichiarazione ha attirato l’attenzione dei presenti e ha generato molte domande tra gli spettatori. La frase è stata pronunciata improvvisamente, creando un momento di sorpresa. Non ci sono ulteriori dettagli o conferme ufficiali sulla veridicità di quanto detto.

“De Bruyne ha sentito la mia pressione”, in live scoppia lo scoop e lascia tutti senza parole. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Protagonista dell’evento è stato un calciatore che ha sicuramente dimostrato di essere uno dei centrocampisti più forti del calcio moderno. (ANSA) TvPlay.it A sorpresa il centrocampista belga è arrivato al Napoli in estate, impattando subito in maniera positiva col campionato italiano. Nonostante questo ha attirato le polemiche di molti anche perché quando si scomoda un nome così importante è evidente che può fare sempre rumore. Assist e gol non sono mancati, ma per qualcuno è comunque stato un inizio un po’ difficoltoso. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “De Bruyne ha sentito la mia pressione”, scoop in live: sarà vero?

Una selezione di notizie su De Bruyne ha sentito la mia pressione...

Temi più discussi: I casi per la 29a al fanta: De Bruyne, McTominay, Solet, Kean, Boga, Diao, Bastoni, Lukaku, Atalanta e Bologna; Collovati: Conte via da Napoli? Ho sentito qualche voce…; Infortunio Di Lorenzo, procede bene il recupero: ecco l’obiettivo per il rientro; Del Genio: De Bruyne come Modric, può giocare fino a 40 anni. Ho sentito tante cavolate.

Napoli e De Bruyne in love again: gli agenti in città, ma serve un gesto d’amoreDe Bruyne torna titolare e riapre il tema futuro. Gli agenti sono in città, il Napoli valuta. Tra ingaggi e progetto, serve una scelta chiara ... napolicalciolive.com

Bordocampista Dazn: De Bruyne poesia in movimento, vi svelo cosa gli ha detto ConteA Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Alessio De Giuseppe, bordocampista DAZN: Banda? Ci sono stati momenti molto concitati durante ... tuttonapoli.net

Spazio Napoli. . Giornata di relax in città per Kevin De Bruyne prima di partire per il Belgio, dove risponderà alla chiamata della Nazionale 🇧🇪 Il centrocampista del Napoli è stato in mattinata a Casalnuovo per seguire suo figlio Rome con la Real Casarea D facebook

Il pollice opponibile è la caratteristica che permette di distinguere l'uomo dai primati,dai gorilla e gli scimpanzé. Tutti gli uomini hanno il pollice opponibile. Tutti tranne quello che ieri a Cagliari ha lanciato un bicchiere 'ncap a De Bruyne mentre batteva un calci x.com