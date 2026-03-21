Citofonare Rai2 torna a trasmettere nel fine settimana, accendendo il pomeriggio della seconda rete con la presenza di Paola Perego e Paola Barale. La conduttrice storica e la new entry si alternano alla guida del programma, che vede la partecipazione di vari ospiti vip. La trasmissione riprende così il suo consueto palinsesto, proponendo intrattenimento e interviste in diretta.

Citofonare Rai2 torna ad accendere il mezzogiorno del fine settimana della seconda rete Rai. Al timone la confermatissima Paola Perego e la new entry Paola Barale. Formula confermata dalla scorsa stagione con messa in onda però raddoppiata. La Tv di Stato ha infatti premiato il talk show mandandolo in onda il sabato e la domenica. Citofonare Rai2, nato nel 2021 per rivitalizzare la fascia del tardo mattino e del pranzo della domenica di Rai2, riprenderà la programmazione sabato 4 aprile 2026. La formula della trasmissione rimane invariata tra leggerezza e racconto dell’Italia con tanti vip che verranno accolti dalle tue splendide padrone di casa Perego e Barale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CITOFONARE RAI2: PEREGO-BARALE RIACCENDONO IL MEZZOGIORNO CON TANTI VIP

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