Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Ecco le ultime notizie sul calcio estero, con aggiornamenti provenienti da diverse parti del mondo. Vengono riportate le novità più recenti, con dettagli sui trasferimenti, le partite e le classifiche di oggi. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale, offrendo una panoramica completa delle principali vicende calciistiche internazionali.

Rinnovo Pio Esposito Inter, club al lavoro per blindarlo: ingaggio quadruplicato! Le cifre e i dettagli del prolungamento dell’attaccante Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare Ravanelli ‘sponsorizza’ il colpo della Juventus: «In Italia può fare molto bene, tutti gli juventini lo vorrebbero». Di chi si tratta Calciomercato Milan: tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate, ecco cosa succederà Napoli, Manna allo scoperto: «De Bruyne un campione, è tornato in buona condizione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Discussioni sull' argomento Il Catania è secondo in classifica ma esonera l'allenatore; Ancelotti ricorda l'amarezza Juve e avverte: A volte fai bene e ti cacciano comunque; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal per l'allungo in vetta alla Premier, il Barça attende il Siviglia, ostacolo Leverkusen per il Bayern; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

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