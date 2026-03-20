Su TikTok, Mac Allister ha coinvolto Chiesa in un video usando un filtro per mettere alla prova la sua conoscenza delle paste. Durante il breve episodio, Mac Allister chiede a Chiesa di indovinare il nome di un tipo di pasta, creando un momento di divertimento tra i due. La clip ha immediatamente catturato l’attenzione degli utenti, generando numerosi commenti e condivisioni sulla piattaforma.

Mac Allister mette alla prova Chiesa: tramite un filtro TikTok gli chiede di indovinare il nome della pasta, ma. il filtro non riconosce la pronuncia italiana e Federico impazzisce! Il video è divertentissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Sono Farfalle quelle!": Chiesa impazzisce su TikTok insieme a Mac Allister

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