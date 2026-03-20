Per la collezione Primavera - Estate 2026, Tosca Blu propone una linea di scarpe femminili che include slingback d’autore e décolleté. Le creazioni sono pensate per donne che desiderano un look raffinato senza eccessi, con attenzione ai dettagli e materiali innovativi. La collezione si distingue per l’uso di contrasti armoniosi e un’eleganza discreta, senza mai essere troppo appariscente.

Per la Primavera - Estate 2026, Tosca Blu racconta una femminilità contemporanea che nasce dal dettaglio e si muove tra contrasti armoniosi, materie sorprendenti e un’eleganza mai ostentata. Al centro della collezione, le décolleté e le slingback (nella foto) si confermano protagoniste assolute, interpretando uno stile raffinato ma dinamico, pensato per accompagnare ogni passo con naturalezza. Le forme si rinnovano partendo dalle punte semiquadre fino alle silhouette più affusolate, disegnando volumi leggeri che valorizzano la figura senza rinunciare al comfort. I materiali diventano linguaggio creativo: raffia naturale, reti luminose arricchite da strass, pellami animalier e l’inaspettato ritorno della stampa mucca costruiscono un mix sofisticato che unisce romanticismo urbano e ironia di tendenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Slingback d’autore e décolleté . Scarpe per donne di gran classe

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