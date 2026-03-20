Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Da ilfoglio.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana il Foglio dedica dodici pagine agli inserti culturali, disponibili sia in edicola che in versione digitale a partire dalle 22. Le pagine offrono approfondimenti, interviste e approfondimenti su temi artistici e letterari. La sezione si concentra su contenuti aggiornati e articoli di approfondimento, presentando una panoramica completa delle novità culturali del momento.

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola  ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì )   Il cool del giornalismo. Non c’è solo Giorgia Meloni che va da Fedez: tutti oggi ascoltano, producono o  sognano un podcast. In America spopola  Rogan, che fa gran denari. Un genere  molto amato dai maschi e, in ultimo, dai politici - di Michele Masneri   Amati infedeli. Il clero, il regime e i suoi rampolli. Figli e famigliari dei capi dell’Iran vivono in occidente. E’ un grande reality show teocratico - di Giulio Meotti   La dittatura del martirio. La decapitazione del regime prosegue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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