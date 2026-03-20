Nel fine settimana il Foglio dedica dodici pagine agli inserti culturali, disponibili sia in edicola che in versione digitale a partire dalle 22. Le pagine offrono approfondimenti, interviste e approfondimenti su temi artistici e letterari. La sezione si concentra su contenuti aggiornati e articoli di approfondimento, presentando una panoramica completa delle novità culturali del momento.

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola ( e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì ) Il cool del giornalismo. Non c’è solo Giorgia Meloni che va da Fedez: tutti oggi ascoltano, producono o sognano un podcast. In America spopola Rogan, che fa gran denari. Un genere molto amato dai maschi e, in ultimo, dai politici - di Michele Masneri Amati infedeli. Il clero, il regime e i suoi rampolli. Figli e famigliari dei capi dell’Iran vivono in occidente. E’ un grande reality show teocratico - di Giulio Meotti La dittatura del martirio. La decapitazione del regime prosegue. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Approfondimenti e contenuti su Sabato e domenica nel Foglio Cosa c'è...

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Meteo Napoli e Campania, le previsioni del weekend di sabato 21 e domenica 22 marzoQuelle di sabato 21 e domenica 22 marzo saranno due giornate caratterizzate per larga parte da assenza di precipitazioni con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio della Campania. ilmattino.it

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Amici bresciani ci vediamo il primo sabato di settembre! Brescia ed il suo territorio fin dal 1970 sono stati meta dei nostri concerti, come ad esempio nel gennaio del 1974, quando nel Teatro Moretto tenemmo due spettacoli: uno pomeridiano ed uno serale. O n - facebook.com facebook

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