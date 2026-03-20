Le rughe, il gonfiore e la secchezza della pelle sono spesso considerati semplici inestetismi, ma alcuni esperti di beauty olistica li interpretano come segnali del corpo. Quando si notano una ruga improvvisa, un colorito spento o una sensazione di pelle che tira, si tratta di messaggi che richiedono attenzione. Per rispondere a questi segnali, si utilizzano massaggi, tecniche di respirazione e skincare mirata.

U na ruga che compare all’improvviso, il colorito spento o la sensazione di pelle che tira non sono soltanto piccoli inestetismi. Secondo una visione olistica sempre più diffusa nel mondo della bellezza, il volto può essere letto come una mappa che riflette abitudini, stress, emozioni e stili di vita. Da questa idea nasce l’approccio pro-age della beauty expert Martina Bindi, che da oltre trent’anni studia il rapporto tra pelle, corpo ed equilibrio interiore. Nel suo metodo, la cura dei segni del viso non si limita ai cosmetici, ma include massaggi, respirazione consapevole e piccoli gesti quotidiani capaci di sostenere il naturale benessere della pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Rughe, gonfiore, secchezza: e se fossero messaggi della pelle? Parola ad una beauty expert olistica per imparare a "leggere" ogni segno. E trattarlo con massaggi, respirazione e skincare mirata

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