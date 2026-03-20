Nel campionato di Serie A 202526, il Napoli e l’Udinese hanno conquistato vittorie in trasferta nelle ultime partite. La Juventus segue con aggiornamenti sui propri incontri, mentre i risultati delle altre squadre vengono monitorati in tempo reale. La stagione prosegue con diversi incontri programmati e risultati che si susseguono, coinvolgendo numerosi club italiani.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vittorie in trasferta per Napoli e Udinese

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