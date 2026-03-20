Quattro punti in una settimana Sondaggi boom clamoroso | quale leader esulta

Nelle ultime sette giorni, i sondaggi mostrano un aumento di quattro punti percentuali in favore di un leader politico, generando entusiasmo tra i sostenitori. Mentre il clima si intensifica, le forze politiche si sfidano con gli ultimi appelli pubblici prima dell’inizio del silenzio elettorale. La tensione cresce in vista del referendum, con le campagne di campagna elettorale che si intensificano nelle ore precedenti.

Il clima politico si fa sempre più acceso nelle ore che precedono il referendum, con le forze in campo impegnate negli ultimi appelli prima del silenzio elettorale. Da una parte chi sostiene il sì, dall’altra chi invita a votare no, in un confronto che nelle ultime settimane ha assunto toni sempre più duri, tra accuse reciproche e strategie comunicative mirate a convincere gli indecisi. >> Referendum: l’annuncio di Matteo Salvini è arrivato poco fa, a pochi giorni dalla votazione Le tensioni si riflettono anche nei messaggi lanciati dai principali esponenti politici, che hanno trasformato questa fase finale della campagna in una vera e propria sfida all’ultimo voto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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