La partita tra Monza e Venezia si giocherà nella trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Venezia attualmente guida la classifica con 67 punti, mentre il Monza segue a quota 64. La sfida sarà trasmessa in diretta in tv e streaming, con le formazioni ufficiali già annunciate. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in corsa per la promozione.

Monza-Venezia è una partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Venezia primo con 67 punti, Monza secondo con 64. Insomma, il meglio del meglio, una partita che potrebbe decidere la corsa alla promozione. Due squadre che meriterebbero di tornare nella massima serie ma che sanno benissimo che il Frosinone e il Palermo non molleranno fin quando la matematica non li condannerà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una partita da tripla, senza dubbio. Sia per il cammino interno del Monza – cinque vittorie di fila – sia per quello esterno del Venezia – sette utili di fila con cinque vittorie – che cercherà di non perdere. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Monza-Venezia: c’è solo una certezza

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