Il 21 marzo alle 15:30 si gioca una giornata di Bundesliga, con il Bayern Monaco che cerca di riprendere il cammino vincente. Dopo aver pareggiato contro il Leverkusen e aver battuto l’Atalanta negli ottavi di Champions League, la squadra tedesca punta a tornare subito alla vittoria. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra nel campionato.

Bundesliga, dopo il pareggio di Leverkusen e la goleada all’Atalanta nel ritorno degli ottavi di Champions League il Bayern Monaco vuole ricominciare a correre. I passi falsi del Bayern Monaco in questa Bundesliga sono molto rari ma con gli impegni di Champions League che, vuoi o non vuoi, succhiano qualche energia, non bisogna stupirsi se la schiacciasassi di Vincent Kompany ogni tanto torni ad essere “umana”. Una settimana fa, dopo il 6-1 rifilato all’Atalanta nell’andata degli ottavi della coppa dale grandi orecchie, i bavaresi hanno impattato in casa del Bayer Leverkusen (1-1), risultato che ha permesso al Borussia Dortmund di rosicchiare due punti e ridurre a 9 lunghezze il divario che separa i gialloneri dalla capolista, lanciatissima verso l’ennesimo titolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bundesliga 21 marzo ore 15:30: riprende subito la marcia trionfale

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