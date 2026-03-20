Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) in Italia si aggira oggi intorno a 0,520 euro per standard metro cubo. La quotazione rappresenta il valore medio rilevato il 19 marzo 2026, indicando una situazione stabile rispetto alle precedenti rilevazioni. Questa cifra riflette l’attuale livello di mercato del gas all’ingrosso nel paese.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 19 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,520 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione di 54,95 €MWh (valore medio del giorno) utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenze del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità. Dal minimo di inizio mese, pari a circa 0,308 €Smc (32,95 €MWh il 1 Marzo 2026), si è registrato un progressivo aumento che ha portato il valore sopra la soglia di 0,5 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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SHARM EL-SHEIKH • 24-31 MAGGIO 2026 Il prezzo originale era: 800,00 PAGA €.750,00 € - facebook.com facebook

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