Oroscopo prossima settimana 23-29 marzo 2026 | classifica fortuna soldi e lavoro per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Dalla settimana del 23 al 29 marzo 2026, si concentra l’attenzione sulle posizioni di fortuna, soldi e lavoro di dodici segni zodiacali. Questa fase indica quali azioni sono già in corso e quali risultati potrebbero emergere nel prossimo mese. Non si tratta di previsioni astratte, ma di un'analisi delle tendenze attuali che influenzeranno i prossimi giorni.

La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 è il momento in cui si decide cosa porterai davvero ad aprile. Non conta più cosa hai pianificato, ma cosa stai già muovendo in modo concreto. Le attività senza ritorno vanno tagliate subito, mentre ciò che funziona va spinto con più visibilità e velocità. È una fase in cui chi accelera tra martedì e giovedì crea margine reale, mentre chi resta in analisi arriva a fine mese con meno risultati e più dispersione. Il punto chiave è uno: trasformare tempo e contatti in risultati misurabili. A cura di Eryx Aggiornato il 20 marzo 2026 In breve: Giorni Top: 25, 27 marzo Da monitorare: 24 marzo (ritardi e... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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La classifica dei segni zodiacali della prossima settimana è stata pubblicata sulla pagina Instagram del famoso astrologo Simone Modica - facebook.com facebook