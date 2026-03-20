Nuovi ristoranti a Milano | tutte le aperture in città da non perdere

A Milano sono state annunciate diverse aperture di ristoranti, tra nuove trattorie, wine-bar e locali di stile casual. La maggior parte delle nuove attività si trova in centro, con poche eccezioni in periferia. Tra queste, alcuni locali offrono esperienze di fine dining, mentre altri puntano su proposte più informali. La scena gastronomica milanese si arricchisce così di nuove opzioni per i buongustai.

I nuovi indirizzi in città e in periferia fra trattorie firmate, wine-bar e «casual dining». Fine dining, poco e in centro. Ecco di chi si sta parlando, e dove prenotare prima che l'hype svanisca +++dropcap Sei già stato da tizio? E da caio? Se ha aperto da una settimana, è ufficialmente FOMO. Le nuove aperture di ristoranti, wine-bar, bakery, pasticcerie e pizzerie (ristoranti romantici, trattorie fuoriporta, ristoranti con giardino) a Milano sono continue. Una via l’altra, ne parlano tutti, ci si mette in fila (reale o virtuale, cercando di prenotare) e bisogna farlo il prima possibile, prima che sia già tempo della prossima insegna. Il mondo di giornalisti e content creator gira sempre più veloce, e con lui quello dei clienti incuriositi dall’hype. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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