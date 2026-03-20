Alle prime luci dell’alba di venerdì, le previsioni del tempo indicano cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con temperature che si mantengono stabili. La giornata si presenta prevalentemente asciutta, senza piogge previste, e le condizioni meteorologiche sono favorevoli per le attività all’aperto. Le temperature minime e massime sono in linea con i valori stagionali, offrendo un quadro meteo stabile per tutta la regione.

meteo venerdì tornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro giardino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino non mi batte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-03-2026 ore 06:15

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