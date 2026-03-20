Levante-Oviedo sabato 21 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Quasi uno spareggio al Ciutat de Valencia

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:30 si sfidano Levante e Oviedo al Ciutat de Valencia. Entrambe le squadre sono in fondo alla classifica e sembrano più in difficoltà rispetto alle altre formazioni del gruppo. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, mentre le quote e i pronostici sono oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Levante e Oviedo sembrano destinate a salutare la massima divisione alla fine della stagione: sono le ultime due del gruppo e sembrano in maggiore difficoltà rispetto a tutte le altre. Nelle ultime giornate entrambe hanno dato segni di risveglio ma potrebbero essere tardivi: i Granotas, comunque, hanno 23 punti e dunque una fiammella di speranza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Levante-Oviedo (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Quasi uno spareggio al Ciutat de Valencia Articoli correlati Levante-Atletico Madrid (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta al Ciutat de Valencia?Nel tardo pomeriggio di sabato l’Atletico Madrid si recherà al Ciutat de Valencia per affrontare il Levante, in una gara valida per la giornata... Levante-Atletico Madrid (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita aperta al Ciutat de Valencia?Nel tardo pomeriggio di sabato l’Atletico Madrid si recherà al Ciutat de Valencia per affrontare il Levante, in una gara valida per la giornata... Contenuti e approfondimenti su Levante Oviedo sabato 21 marzo 2026 ore... Discussioni sull' argomento Real Oviedo - Valencia in Diretta Streaming | DAZN IT; Risultati e Classifiche; Risultati e Classifiche; Pronostico Levante-Oviedo 21 Marzo 2026: 29ª Giornata di Liga Spagnola. Pronostico Levante vs Oviedo – 21 Marzo 2026Nel cuore del La Liga e con fischio d’inizio fissato per le 18:30 del 21 Marzo 2026, lo Stadio Ciudad de Valencia si prepara a ospitare Levante - Oviedo. Una ... news-sports.it #LALIGAEASPORTS | Il compleanno con gol di Pathé Ciss, il record di espulsioni del Rayo condiviso con l'Oviedo, il minuto di silenzio per la nonna di Isi: curiosità e statistiche su #RayoLevante. @StePicasso x.com Chiusura dello stato di allerta in Liguria nella mattinata di ieri 15 Marzo 2026 nel levante ligure zona C di allertamento alle ore 08:00 - La fase perturbata si è conclusa dopo piogge diffuse e persistenti sulla regione. Cumulate massime di 197 mm a Fiorino e - facebook.com facebook