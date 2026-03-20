Le 6 cose da sapere prima di comprare un' auto a Gpl

Prima di acquistare un'auto a Gpl, è importante conoscere alcuni aspetti fondamentali. Il Gpl rappresenta un'opzione economica rispetto a benzina e gasolio e sempre più automobilisti la scelgono per ridurre i costi di carburante. In questo articolo vengono illustrate sei cose da sapere prima di fare questa scelta, per avere un quadro chiaro sulla soluzione alternativa.

In un momento storico in cui i prezzi di benzina e gasolio si stanno assestando su livelli sempre più alti, le cosiddette "alimentazioni alternative" possono rivelarsi particolarmente convenienti per le tasche degli automobilisti. Tra queste il Gpl è una soluzione già ben radicata nel nostro Paese, come testimoniano gli oltre tre milioni di veicoli di questo tipo che circolavano sulle strade italiane nel 2024. Un dato importante per un tipo di alimentazione ideale per contenere i costi d'esercizio, grazie a un prezzo che negli ultimi due anni si è stabilizzato intorno ai 71 centesimi al litro. Con il gasolio oltre i 2 euro al litro e la benzina che nell'ultima settimana ha superato il prezzo di 1,80 euro al litro, il vantaggio economico per chi viaggia a Gpl è ancora più evidente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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