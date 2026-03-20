Inter prima in Europa in questo dato | anche Real e Bayern si accomodano alle spalle

L’Inter, allenata da Cristian Chivu, ha raggiunto un record europeo in un dato specifico, secondo un’analisi statistica di DAZN. Anche Real Madrid e Bayern Monaco si posizionano dietro, lasciando l’Inter in prima posizione in questa classifica. La squadra ha dimostrato di avere un rendimento importante in questa particolare statistica, distinguendosi tra le altre grandi squadre europee.

Inter. L’ Inter di Cristian Chivu non smette di stupire e, secondo un’interessante analisi statistica di DAZN, ha stabilito un primato che la colloca sul tetto d’Europa. I nerazzurri sono infatti l’unica squadra nei maggiori campionati continentali a vantare ben 7 giocatori capaci di segnare almeno 5 gol nella propria lega nazionale. Si tratta di un dato che certifica una cooperativa del gol senza precedenti, superando corazzate abituate a numeri da capogiro come il Real Madrid e il Bayern Monaco, quest’ultimo nonostante una stagione da record in Bundesliga. Questa distribuzione della vena realizzativa racconta di un’ Inter camaleontica, capace di trovare la via della rete con ogni reparto e di non dipendere esclusivamente da un solo terminale offensivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lautaro, nessuno come lui in Europa in questo dato: alle spalle anche Mbappé e Haaland

Leggi anche: L’Inter vola in A, merito anche di questo dato: record nella stagione 2025/2026

Saat Inter bekuk Munchen & rajai Eropa – Munchen vs Inter Milan 2010 #sejarahbola #sejarahsepakbola

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter prima

Temi più discussi: Le squadre più preziose in serie A, Inter prima ma il confronto in Europa è impietoso; Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern; I Re d'Europa: chi ha vinto almeno 4 dei top campionati d'Europa?; Se la Roma vincesse l'Europa League, in che urna Champions sarebbe? Ecco l'attuale proiezione.

Le squadre più preziose in serie A, Inter prima ma il confronto in Europa è impietosoInter prima in Serie A con 820 milioni nella classifica delle squadre con le rose più preziose. Il confronto con l’Europa secondo il report CIES ... quifinanza.it

Inter, prendi esempio da loro: da Peirò a Ronaldo, le grandi rimonte nerazzurre in EuropaLa Grande Inter di Herrera ribaltò il Liverpool, quella di Simoni il Lione e il Groningen: a San Siro c'è sempre aria d'impresa ... gazzetta.it

#ConferenceLeague, la #Fiorentina sfida il #Rakow prima dell' #Inter: #Kean torna titolare x.com

Lautaro: “Ho 3 anni di contratto all’Inter, ma il mio sogno è tornare al Racing, prima o poi”. Vedreste il Toro lontano da Milano “Tornare al Racing è un mio desiderio: sto cercando di convincere mia moglie e lei mi supporta. Ovviamente dipende da tante - facebook.com facebook