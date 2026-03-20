Il 21 marzo è la data scelta dall’Unesco nel 1999 per celebrare la Giornata mondiale della poesia. Questa ricorrenza si collega spesso all’arrivo della primavera, che in alcune annate coincide con questa data o si avvicina molto. Per l’occasione, sono state selezionate le sei poesie più belle per augurare una buona primavera.

Nel 1999 l’Unesco ha istituito la Giornata mondiale della poesia per il 21 marzo. Non è un caso: spesso, ma non sempre, la primavera inizia in questo giorno o a ridosso di questo giorno. Poesia e primavera, natura e versi, sono concetti spesso andati a braccetto. Da Pavese a Shakespeare, passando per Tagore, tantissimi poeti immortali si sono cimentati su questi temi. Per cui, qui di seguito sono state scelte 6 poesie che celebrano la primavera e la natura, che parlano di vita - anche se un paio sono a base di black humor. Canzoniere della morte. Non bisogna lasciarsi ingannare dal titolo: il suo autore, Salvatore Toma, è stato un poeta della vita, in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giornata della poesia: le 6 più belle per augurare una buona primavera

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