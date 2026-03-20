Dopo giorni di attesa e polemiche, l’intervista di Giorgia Meloni al Pulp Podcast è andata in onda e ha suscitato reazioni contrastanti. Meloni ha incontrato Fedez, ma Marra ha espresso un voto contrario alla sua proposta. La puntata ha generato discussioni sui social e tra gli osservatori, lasciando tutti con molte domande aperte sulla loro reazione.

Dopo giorni di polemiche e aspettative altissime, l’intervista di Giorgia Meloni al Pulp Podcast continua a far discutere, soprattutto per ciò che è accaduto dopo la messa in onda. A riaccendere il dibattito è stato Mr Marra, che in diretta ha chiarito diversi punti controversi legati all’intervista, sorprendendo molti con una presa di posizione netta che ha spiazzato il pubblico. Che flop! Giorgia Meloni difende a spada tratta il fronte del sì, ma Mr Marra dice convintamente NO!. Intervenuto durante una trasmissione online di FanPage dal titolo Non è la tv, Marra ha respinto le critiche ricevute sul presunto mancato contraddittorio, spiegando le condizioni in cui si è svolta l’intervista: « Non mi pare proprio che non ci siano state domande. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Flop Meloni, va da Fedez ma Marra vota NO: la risposta che lascia tutti a bocca aperta

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