Cambio stagione 2026 | la guida per vestirsi meglio comprando meno

Per la primavera del 2026, il cambio di stagione porta con sé una sfida pratica: riorganizzare l’armadio tra capi invernali e vestiti più leggeri pronti per le temperature più calde. È quel periodo in cui si valutano le scelte dell’anno passato e si cercano soluzioni per vestirsi meglio, senza necessariamente aumentare gli acquisti. La gestione dei vestiti diventa un modo per affrontare il passaggio tra stagioni con più consapevolezza.

N ella la Primavera 2026 il cambio armadio diventa un cambio di prospettiva. È giunto quello strano momento dell’anno in cui ci si ritrova faccia a faccia con se stesse (e con scelte discutibili fatte l’anno prima), destreggiandosi tra capi invernali e anticipazioni estive. Il cambio di stagione non significa però solo alleggerire, ma anche scegliere meglio. Come abbinare le sneakers da corsa in città: 5 look contemporanei da provare X Perché vestirsi bene non dipende dalla quantità di vestiti che si posseggono, ma da come li si abbinano. Con le giornate che si allungano e i peschi in fiore, è tempo di rivedere il proprio stile, alleggerendo senza rinunciare all’eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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