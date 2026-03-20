Oggi si gioca Cagliari-Napoli, partita valida per la 30ª giornata di Serie A. La gara si svolge in un contesto in cui le squadre affrontano impegni nazionali e europei, con il Napoli che si prepara a scendere in campo dopo le competizioni continentali. L’orario e le modalità di visione in tv e streaming sono state ufficialmente comunicate, e le formazioni sono in fase di definizione.

Cagliari-Napoli apre la 30ª giornata di Serie A, dopo la tre giorni europea che ha visto l’ eliminazione di Atalanta e Roma, con Bologna e Fiorentina che rappresenteranno l’Italia nei quarti di finale di Europa e Conference League. Quello tra i sardi e la squadra allenata da Conte non è però l’unico anticipo di oggi, visto che in serata toccherà a Genoa-Udinese. Ai quarti di finale di Uefa Europa League sfideremo l' @AVFCOfficial???????? #UEL #WeAreOne pic.twitter.comF2lt89LeQn — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) March 20, 2026 Domani Milan-Torino e Juventus-Sassuolo. Giocheranno invece domani, sabato 21 marzo, Milan-Torino e Juventus-Sassuolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cagliari-Napoli, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Articoli correlati

Roma-Cagliari: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), calendario e classifica Serie ALa Roma chiuderà la 24esima giornata di Serie A nel match dell'Olimpico contro il Cagliari, anche se si dovrà recuperare Milan-Como che quindi lascia...

Parma Cagliari, oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tvLa Serie A torna oggi, venerdì 27 febbraio 2026, con l’anticipo della 27ª giornata Parma Cagliari.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Tutti gli aggiornamenti su Cagliari Napoli oggi in Serie A...

Temi più discussi: Serie A, oggi Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Cagliari-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cagliari-Napoli oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioni; Dove vedere Cagliari-Napoli in tv: probabili formazioni.

Cagliari-Napoli oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: orario e formazioniAllla Unipol Domus il Cagliari vuole interrompere il momento difficile e il Napoli cerca la quarta vittoria di fila: si gioca oggi, venerdì 20 marzo 2026 ... fanpage.it

Cagliari-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 30ª giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane ... tuttosport.com

Serie A Cagliari v Napoli 17:20 @bbcalba & @BBCiPlayer Geama ball-coise beò bho Serie A le Cagliari a’ cur fàilte air sgioba Napoli. Football action from Serie A as Cagliari host Napoli. #BBCALBA x.com

Salite sulla giostra! A cura di Raffaele Auriemma Oggi, a partire dalle 17.00, non perdete lo Speciale Cagliari-Napoli in diretta su StileTV Campania Canale 78! Analisi, commenti e ospiti vi aspettano per il pre-partita. Che la sfida abbia inizio! #StileTv - facebook.com facebook