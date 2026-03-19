Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 07 | 25

Alle 7:25 del 19 marzo 2026, Astral ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità a Roma e nel Lazio attraverso il suo servizio infomobilità. Le informazioni riguardano lo stato delle strade, eventuali disagi e deviazioni in corso, per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti. L'agenzia continua a monitorare le condizioni del traffico e a fornire aggiornamenti periodici.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio come sempre in quest'orario il traffico si va intensificando in entrata verso la città iniziamo dal tratto Urbano della A24 dove abbiamo code a tratti dal raccordo fino alla tangenziale est in direzione del centro sempre verso il centro code sulle consolari Flaminia tra il raccordo e via due ponti e sulla Salaria tra l'aeroporto del Lourdes tangenziale est ricordiamo che su questo tratto per la presenza di cantieri si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo poi sul raccordo dove si procede a rilento in giornata interna tra.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 07:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07:25Roma Film Music Festival al via dal 16 marzo: da Piero Umiliani all’esclusiva di Star Wars, tornano i grandi protagonisti delle colonne sonore video... Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-03-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 19:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19:40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 17:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento rallentata ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it L’intera regione sta facendo i conti con allagamenti e frane che creano problemi soprattutto alla viabilità. Precipitazioni intense nel Vibonese e nel Reggino - facebook.com facebook