Una serie di immagini ripercorre una stagione politica italiana, che si conclude oggi. Tra scissioni e cambi di governo, il racconto si concentra sui momenti salienti di un periodo intenso. Il 19 marzo 2026 si spegne Umberto Bossi, nato nel 1941 a Cassano Magnago. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca nella storia della Seconda Repubblica.

La sequenza di fotografie raccontare un’intera stagione della politica italiana che oggi si chiude. È morto il 19 marzo 2026 Umberto Boss i, nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago, in provincia di Varese, figura destinata a lasciare un segno profondo nella storia della Seconda Repubblica. ‹ › 1 28. ‹ › 2 28. ‹ › 3 28. ‹ › 4 28. ‹ › 5 28. ‹ › 6 28. ‹ › 7 28. ‹ › 8 28. ‹ › 9 28. ‹ › 10 28. ‹ › 11 28. ‹ › 12 28. ‹ › 13 28. ‹ › 14 28. ‹ › 15 28. ‹ › 16 28. ‹ › 17 28. ‹ › 18 28. ‹ › 19 28. ‹ › 20 28. ‹ › 21 28. ‹ › 22 28. ‹ › 23 28. ‹ › 24 28. ‹ › 25 28. ‹ › 26 28. ‹ › 27 28. ‹ › 28 28. Nelle prime immagini c’è il Bossi degli inizi: giacca semplice, voce ruvida, il volto di un politico che amava raccontarsi come un uomo venuto dal lavoro più che dai palazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’intera stagione politica in una sequenza di foto: dalla secessione al potere di Roma

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