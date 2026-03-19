Un capo con un look quasi militare si combina con un accessorio da sera di lusso, creando un contrasto evidente. Un consiglio di stile pratico suggerisce di sperimentare con abbinamenti insoliti, anche quando si è indecisi su cosa indossare. Questa strategia permette di trovare nuove combinazioni, anche se agli occhi sembrano poco convenzionali, e di sfruttare al massimo i vestiti disponibili nell’armadio.

Uno dei consigli più utili in fatto di styling quando ci si trova in un momento d’impasse davanti all’armadio è quello di provare a mettere insieme pezzi che non avremmo mai pensato di accostare tra loro. Il risultato, nella maggior parte dei casi, sorprende. Perché porta a ottenere qualcosa di insolito e accattivante. Ed è esattamente quello che succede con il look di oggi che abbina camicia utility e guanti da opera, due capi che normalmente non vedremo mai insieme in un unico outfit. Ma che invece creano una sinergia inaspettata, dotata di quel magico fattore alchemico che hanno i look più di tendenza. Da una parte, infatti, abbiamo un pezzo d’ispirazione militare o da lavoro. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un capo dall’allure quasi militare subisce il fascino di lussuoso un accessorio da sera

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