tra influencer e volti noti il nuovo cast promette dinamiche tutte da seguire

Il Grande Fratello Vip 2026 torna in onda con Ilary Blasi alla conduzione e un cast composto da showgirl, social star e personaggi noti al pubblico. La nuova edizione riapre le porte della Casa più spiata d’Italia, mentre i concorrenti sono pronti a confrontarsi in un contesto che promette momenti di spettacolo e discussioni. La trasmissione si prepara a catturare l’attenzione degli spettatori con i suoi protagonisti.

N uova edizione, nuove dinamiche e un cast pronto a far parlare. Il Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi, riapre le porte della Casa più spiata d’Italia e svela i suoi protagonisti: un mix di showgirl, social star e volti già noti al pubblico. Grande Fratello Vip: il cast, chi sono i concorrenti. guarda le foto Antonella Elia Showgirl, attrice e personaggio televisivo Dario Cassini Attore e comico Adriana Volpe Conduttrice televisiva Alessandra Mussolini Ex parlamentare e personaggio televisivo Blu Barbara Prezia Modella, attrice e musicista Francesca Manzini Imitatrice e conduttrice radiofonica GionnyScandal (Gionata Ruggieri)... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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