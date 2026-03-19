Oroscopo prossima settimana 23-29 marzo 2026 | classifica della rinascita per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 presenta una classifica della rinascita per dodici segni zodiacali, tra cui Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dopo l’Equinozio, le intenzioni sono state definite e ora si verifica cosa si concretizza nelle azioni quotidiane. È un periodo in cui si valuta come le energie si manifestano nella realtà.

La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 segna il primo vero banco di prova dopo l’Equinozio. Le intenzioni sono state chiarite, ora serve capire cosa regge nella pratica. Non è una fase di entusiasmo generico, ma di piccoli aggiustamenti concreti: cambiare un’abitudine, ridurre un impegno inutile, dare una risposta rimandata. Il punto centrale della settimana è semplice: meno dispersione, più direzione. Alcuni segni iniziano a muoversi con maggiore sicurezza, altri stanno ancora togliendo il superfluo. Le giornate migliori saranno quelle in cui scegli una sola priorità e la porti fino in fondo, senza distrazioni. A cura di Artemide Aggiornato... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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La classifica dei segni zodiacali della prossima settimana è stata pubblicata sulla pagina Instagram del famoso astrologo Simone Modica - facebook.com facebook