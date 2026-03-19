Nell’ultimo episodio di Raw, il segmento iniziale ha catturato l’attenzione. La WWE ha sfruttato le aspettative dei fan, creando un momento di pura distruzione con Oba e Brock. La squadra mascherata di Rollins è apparsa in modo che ha suscitato più sorriso che tensione, mentre l’atmosfera generale si è concentrata sull’impatto delle azioni dei due protagonisti principali.

Il segmento iniziale dell’ultimo episodio di Raw mi è piaciuto tantissimo. Non tanto per la squadra mascherata di Rollins che mi fanno quasi ridere, quanto per come la WWE ha giocato con le aspettative del pubblico. Erano usciti rumors su un possibile scontro tra Lesnar e Seth a Wrestlemania, così hanno illuso i fan che stessero per ufficializzare proprio quella direzione. Sono pure partiti i cori “Holy Shit” quando i due si sono ritrovati soli sul ring a fissarsi. Poi però si sono spente le luci e ho pensato semplicemente che Rollins sarebbe sparito, invece è arrivata la sorpresa: Oba Femi. Al di là del colpo di scena, sono molto contento di questa decisione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Oba vs Brock: è tempo di distruzione

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