Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, Nicolas Vaporidis ha dichiarato qualche giorno fa che presto diventerà padre. La moglie Ali Rinaldo, sposata in Toscana nel 2024, aspetta infatti il primo figlio assieme all’attore romano, da tempo stabilitosi a Londra. A rivelarlo, nella trasmissione Ciao maschio condotta da Nunzia De Girolamo su Rai1, lo stesso Vaporidis: “La vivo come un uomo che ancora non lo sa e che è più che altro legato all’idea di quello che si aspetta – ha dichiarato il 44enne interprete di Notte prima degli esami – L’idea sul cambiamento che sta per arrivare ce l’ho. Molto chiara, molto forte. Mi manca solo quel click che tutti dicono avvenire nel momento in cui prendono tuo figlio, te lo danno e ti dicono: ‘Ecco tieni, questo è tuo, le istruzioni non ci sono, vai a casa’. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Nicolas Vaporidis presto papà: “Mi manca quel click che arriva quando vedi tuo figlio”

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Nicolas Vaporidis diventa papà, in arrivo il primo figlio: «La vivo come un uomo che ancora non lo sa»L'attore e imprenditore ha annunciato che lui e la moglie Ali Rinaldo stanno per diventare genitori, riflettendo sulle sue aspettative riguardo alla paternità, la sua infanzia e un futuro lontano dal ... vanityfair.it

Nicolas Vaporidis presto papà: Mi manca quel click che arriva quando vedi tuo figlioL'attore e la moglie Ali Rinaldo, sposata nel 2024, sono in attesa del loro primo figlio, come rivelato dallo stesso Vaporidis, di solito molto attento a proteggere la propria privacy. gravidanzaonline.it

Lo Scrigno del Cinema. . "Giada, io ti amo!" Nicolas Vaporidis & Cristiana Capotondi Il 9 novembre 2007 usciva al cinema: Come tu mi vuoi Regia di Volfango De Biasi facebook

#Nicolas Vaporidis: «Il cinema non mi rendeva più felice, ho capito che dovevo cambiare. Con mio papà nessun legame, il suo vuoto è stato riempito da mio nonno» x.com