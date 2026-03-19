Moviola Rakow Fiorentina l’episodio chiave della sfida di Conference League | ecco cosa è successo

Durante gli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina, si è verificato un episodio arbitrale che ha attirato l’attenzione. La moviola ha mostrato un’azione contestata, che ha portato a decisioni importanti da parte del direttore di gara. La scena è stata rivista al VAR, determinando una modifica nella valutazione dell’evento in campo.

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