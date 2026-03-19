L’oroscopo del weekend 21 e 22 marzo 2026 indica che il Toro e il Sagittario sono i segni più influenti in questa fase. Le previsioni si basano su movimenti planetari e configurazioni astrali specifiche, che coinvolgono tutti i segni zodiacali. Durante il fine settimana, si osserva un’intensa attività di Mercurio e Venere, che incidono sulle energie e sugli umori di molti.

L'oroscopo di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 ci proietta nel cuore pulsante della primavera, segnando il risveglio definitivo delle energie vitali e della natura. L'Equinozio è appena passato, portando con sé un carico di rinnovamento che si rifletterà profondamente nelle dinamiche celesti di questo fine settimana. Il Sole, facendo il suo ingresso trionfale nel segno dell'Ariete, accenderà i motori dell'azione, mentre la Luna tesserà trame di introspezione e socialità tra le costellazioni. Sarà un weekend di contrasti armonici, dove la voglia di fare dovrà trovare un punto di equilibrio con la necessità di ricaricare le batterie dopo i rigori invernali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - L’oroscopo del weekend, 21 e 22 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: Toro e Sagittario dominatori del fine settimana

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