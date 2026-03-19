Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 19 marzo

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 19 marzo 2026 Ariete Il cambio di Luna nel segno vi procura una leggera e momentanea caduta del tono vitale, riservatevi un momento di quiete. Riesaminate i progetti di nuove collaborazioni, studiate nuovi affari. Domani equinozio di primavera, si apre anche per voi un nuovo capitolo di vita, sentimentale o professionale. Potrete rinnovare quello che credete ormai superato, ma preparatevi anche a scontrarvi con le questioni del passato che Saturno porterà alla luce. Toro Ottime opportunità nel lavoro, Luna nuova è tradizionalmente indicata per le nuove iniziative, una semina come avviene in agricoltura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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